Roma-Lido, sono “spariti” i 7 treni promessi per fine gennaio

Ostia – “A partire dal 7 gennaio la Roma-Lido viaggerà con quattro treni, per poi arrivare a sette convogli entro la fine del mese”. Ad annunciarlo era stato Eugenio Patanè, assessore ai Trasporti del Comune di Roma. Era il 5 gennaio: eppure oggi, oltre un mese più tardi, di quei treni non c’è nemmeno l’ombra.

Al momento, infatti, la ferrovia che collega Ostia al centro della Capitale può contare su tre soli convogli: il quarto è stato fermato la settimana scorsa perché aveva raggiunto il limite chilometrico, e non è chiaro quando potrà tornare in funzione (ma di certo non prima di aver completato la revisione).

Insomma, a più di due mesi dal Consiglio straordinario tenutosi in Municipio X (leggi qui) e a uno dalle rassicurazioni di Patanè (leggi qui), i treni in servizio sulla Roma-Lido sono sempre i soliti tre (leggi qui), di cui uno dovrebbe essere, ufficialmente, di riserva.

Per Atac, il ritardo nel rientro dei treni è da attribuire ad una difficoltà, “riscontrata a livello globale”, nel “reperire dei componenti” necessari ad ultimare la revisione.

Intanto, il 4 febbraio scorso il Municipio X e il Comitato pendolari della Roma-Lido hanno incontrato l’assessore Patanè, l’Atac e Giovanni Zannola, presidente della Commissione Mobilità della Capitale, ribadendo la sua richiesta di spostare e riadattare due treni dalle metro A e B (leggi qui). La riunione verrà aggiornata il prossimo 18 febbraio: “Chiederemo una soluzione definitiva – assicurano dal Palazzo del Governatorato -, perché così non si può più andare avanti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.