Short track, Fontana squalificata nei 1000 metri: “Delusione.., ma accetto la decisione dei giudici”

Pechino – Squalifica di Arianna Fontana nella finale dei 1000 metri dello short track alle Olimpiadi, in cui si attendeva un grande risultato. Nel mucchio, si è trovata in curva con l’avversaria attaccata addosso e non ha potuto fare altro, per lo spazio piccolissimo, di toccare l’avversaria e scivolare fuori.

Ma lei sorride ugualmente, anche se il regolamento la costretta fuori gara. Anche se dentro ha una grande delusione, la bicampionessa olimpica nei 500 metri cerca di reagire: “Accetto la decisione del giudice. Anche se non la trovo giusta – ha detto ai microfoni di Raisport – mai dire mai, abbiamo la finale della staffetta. L’obiettivo è entrare sempre in tutte le finali alle Olimpiadi, non è finita come mi aspettavo oggi. Ho corso bene e ho fatto bene sino ad ora. Rammarico per la squalifica, ma guardiamo avanti. Sto bene, in allenamento abbiamo fatto dei tempi veloci”.

