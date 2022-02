“Sincronia tra sociale e commerciale”: apre al Centro Leonardo lo sportello di Stella Selene Onlus

Fiumicino – Si è svolto nelle scorse ore, al 1° piano del Centro Commerciale Leonardo di Parco Leonardo, a Fiumicino, l’incontro per la presentazione e l’inauguarazione di un progetto senza precedenti. Apre, in un locale del piano terra, accanto ad OVS, l’Associazione Stella Selene Onlus, entità territoriale che agisce a favore dell’inclusione e della disabilità. Alla presenza di numerosi giornalisti, personaggi istituzionali e residenti interessati si è parlato di futuro del territorio all’insegna del sostegno, dell’ascolto con tanti progetti che coinvolgeranno tutte realtà locali attraverso laboratori, corsi, incontri, eventi dedicati alla disabilità (leggi qui).

L’anima dell’Associazione, nonché la responsabile e pedagogista Silvia De Mari, racconta ai microfoni de ilfaroonline.it: “Grazie alla sensibilità del direttore e delle persone apicali di questo centro commerciale ci è stata donata questa location che diventerà uno sportello di consulenza trasversale di tutte le attività e le esigenze del territorio, dove metteremo in rete le richieste territoriale con il principio di sussidiarietà e faremo rete con tutte le associazioni di zona, in modo tale che questo sportello sia aperto tutto il giorno; ci saranno all’interno psicologi, pedagogisti e specialisti vari, tutte persone altamente qualificate interne che accoglieranno tutte le richieste dei cittadini, dagli anziani disabili , ai bambini, ai genitori. Qualisiasi esigenza ci possa essere, noi cercheremo di dare risposte e di orientare la determinata persona verso quelli che sono tutti i laboratori della zona, perché a livello trasversale lavoreremo con tutte le realtà locali ed istituzioni. Per cui ci sarà un grande volano di attività e di potenziamento di percorsi formativi. Per quanto concerne le scuole faremo formazione scolastica e anzi colgo l’occasione per evidenziare che oggi è la giornata internazionale dedicata all’uso positivo di Internet, chiamata Safer Internet Day, istituita e promossa dalla Commissione Europea; una giornata molto importante per i diritti della rete del fanciullo, quindi si parla di ragazzi e la loro sicurezza; è molto importante che oggi conoscano la rete e i suoi pericoli. Attraverso la legge 92 del 2019 poi inserire l’educazione civica all’interno delle scuole e portare in loro una nuova logica, quella computazionale”.

Ma che connessione c’è tra il centro commerciale e una realtà come Stella Selene Onlus? “Il centro commerciale deve porsi come luogo di incontro e di inclusività di tutta la cittadinanza e di tutto il bacino di riferimento – sottolinea l’Asset Manager di Generali Real Estate, Stefano Pessina – una delle cose che mi piace sottolineare del nostro centro è che è uno dei pochi posti dove non ci sono barriere all’ingresso, dove tutti sono liberi di entrare e dove tutti hanno pari dignità e pari libertà di movimento; quindi dobbiamo caratterizzarci per essere un luogo di inclusività, dove si fa anche shopping ma dove si trovano servizi, accoglienza, dove si può vivere la propria vita tranquillamente senza ostacoli. E’ la prima volta che uno sportello di questo genere viene accolto in un centro commerciale, penso sia l’inizio di un lungo percorso. A me piace fare un paragone con quello che era il Forum delle città romane, quindi un luogo dove ci si trova, ci si incontra e ci si confronta”.

Quindi cosa significherà questa nuova apertura per il Centro Commerciale Leonardo a Fiumicino? Per il direttore Gianpiero Campoli “la proprietà del centro commerciale e la società di gestione si sono spesi ultimamente, a parte la parentisi del covid, proprio per ciò che è lo sviluppo di questo centro. Le potenzialità ci sono, è un centro regionale ovvero con un bacino di riferimento che abbraccia tutta la regione e non solo il locale; detto questo posso affermare con sicurezza che l’apertura dell’associazione stella selene di oggi allarga gli orizzonti dei centri commerciali, non più pensati come luogo legato esclusivamente allo shopping e al divertimento, ma anche un luogo dove si può realizzare l’inclusione sociale, uno sportello all’aperto per la consulenza nei confronti di quei cittadini che vivono un disagio sociale, che hanno bisogno di un’assistenza psicologica. Questo centro servirà a questo”.

Il Centro commerciale quindi oggi accoglie per la prima volta il tema del sociale per il territorio, ma nel futuro ci sono altri progetti? “Per il futuro, ma in un orizzonte temporale molto breve, cercheremo di portare avanti diversi progetti tra cui quello di ottenere delle certificazioni ambientali molto prestigiose al livello internazionale, ma non solo, per tutto il territorio stiamo pensando ad un progetto che dovrebbe concludersi in primavera/estate nel quale il tema ambientale ha il suo perno, penso sarà un progetto molto importante, di cui si parlerà moltissimo.

Il centro commerciale poi è anche molto sensibile e partecipe alla lotta al degrado architettonico del territorio; abbiamo infatti finanziato la riqualificazione dell’area antistante la stazione ferroviaria di Parco Leonardo; ancora il grande sostegno al tema dell’arte e di qualunque espressione artistica del territorio; abbiamo infatti già accolto, in un periodo molto difficile come quello della pandemia, una lodevole e pluripremiata scuola di danza al primo piano e abbiamo finanziato la rivalutazione degli spazi esterni tramite il progetto di street art”.

