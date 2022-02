Un nuovo Centro sportivo per Testa di Lepre: approvata la mozione

Fiumicino – “E’ stata approvata all’unanimità la mozione firmata insieme ai consiglieri Zorzi e Magionesi, per chiedere al sindaco e alla giunta di definire un iter per l’acquisizione di un’area di Testa di Lepre di proprietà di Arsial”. Lo fa sapere, in una nota, la consigliera Paola Meloni (Pd), prima firmataria della mozione.

“L’area include un centro sportivo, ormai abbandonato da anni – spiega Meloni -, un servizio di cui quella zona della città scarseggia. Lo sport, e questa pandemia l’ha reso più evidente che mai, è fondamentale per la salute psicofisica e per la socialità di tutti, soprattutto dei più giovani”.

“Con la mozione – spiega la consigliera – impegniamo il Sindaco anche a prevedere le procedure necessarie perché, una volta acquisita, l’area possa essere oggetto di un bando pubblico a cui possono partecipare tutte le associazioni e società del territorio che si occupano di sport e che, in questo modo, potrebbero far funzionare il centro a beneficio delle cittadine e dei cittadini”.

“La mozione è stata approvata anche dall’opposizione – conclude – che pur di non ammettere la bontà del provvedimento, ha preferito lanciare in aula una polemica francamente incomprensibile, come se presentare mozioni fosse una prerogativa esclusiva dell’opposizione e non di tutte le consigliere e i consiglieri. La mozione presentata e votata dà gambe ad un processo già in atto e la cui conclusione non può che andare a giovamento soprattutto di chi vive nell’area nord della città”.

