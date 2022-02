Ardea, installato un defibrillatore automatico nel palazzo comunale di via D’Acquisto

Ardea – Come annunciato nei giorni scorsi, è stato installato un defibrillatore automatico al secondo piano della sede comunale di Via Salvo D’Acquisto. A seguire il progetto è stata l’Assessore Alessandro Possidoni che ha dichiarato: “Con l’installazione di questo primo defibrillatore abbiamo iniziato il nostro percorso per diventare un Comune cardioprotetto. L’importanza di avere a disposizione un defibrillatore automatico è confermato da vari studi e, in moltissimi Comuni, si sta diffondendo la cultura della cardioprotezione visto che, in alcuni casi, l’unico trattamento efficace per affrontare un arresto cardiaco è una rapida e precoce defibrillazione”

“Sei dipendenti del Comune verranno formati dalla ditta GM Servizi per l’utilizzo del defibrillatore. Nella seconda fase del progetto identificheremo una zona del territorio accessibile e videosorvegliata in cui poter installare un altro defibrillatore ed altre persone (per esempio attività commerciali limitrofe) saranno formate per l’utilizzo. L’obiettivo generale della nostra Amministrazione è non solo sensibilizzare i cittadini nella prevenzione delle malattie cardiovascolari ma anche ad essere pronti ad intervenire qualora la situazione lo renda necessario” ha concluso l’Assessore.

