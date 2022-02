Disf Educational: Floridia e mons. Russo alla presentazione del nuovo sito per le scuole

Roma – Sarà presentata nel pomeriggio di mercoledì 16 febbraio 2022, a partire dalle ore 17.30, nell’Aula Magna della Pontificia Università della Santa Croce di Roma, la nuova piattaforma DISF Educational: un progetto innovativo dedicato a docenti e studenti delle scuole superiori di tutta Italia.

All’evento, che si svolgerà in presenza (sarà garantita anche una diretta streaming) parteciperanno la prof.ssa Cristina Reyes, Vice Rettore Pontificia Università della Santa Croce, la Sen. Barbara Floridia, Sottosegretaria di Stato, Ministero dell’Istruzione, Mons. Stefano Russo, Segretario Generale Conferenza Episcopale Italiana, il Prof. Mario Rusconi, Associazione Nazionale Presidi – Roma.

Alla tavola rotonda, dal titolo “Scuola, società e nuove generazioni”, interverranno come relatori il prof. Luigino Bruni, economista e storico del pensiero economico dell’Università LUMSA di Roma e il prof. Andrea Monda, direttore di Osservatore Romano, già docente nelle scuole superiori. A moderare l’incontro sarà Letizia Davoli, giornalista scientifica di TV2000.

Promosso dal Centro di Documentazione Interdisciplinare di Scienza e Fede e sostenuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, DISF Educational è frutto della collaborazione di oltre 30 professori di tutta Italia. L’obiettivo della piattaforma, completamente gratuita, è dotare le scuole superiori del Paese di un nuovo strumento, finora assente, che aiuti ad affrontare i dibattiti sui principali temi di attualità che richiedono il convergere di diverse materie e prospettive per essere trattati, in modo convincente, anche sui banchi di scuola.

Completamente esente da pubblicità, DISF Educational contiene oltre mille pagine web originali e si compone di quattro grandi rubriche: “Percorsi tematici”, “Grandi domande”, “Cercatori di senso”, “Video interdisciplinari”.

Percorsi tematici

Definiti con l’aiuto di un panel di esperti e tenendo presenti le Indicazioni nazionali del Ministero dell’Istruzione, DISF Educational offre ai docenti 30 “Percorsi Tematici” tra i principali snodi storici e concettuali associati ad uno specifico tema che lega trasversalmente più materie di insegnamento, soffermandosi, in modo particolare, sulle questioni scientifiche che sollecitano la filosofia e la religione cattolica.

Fra i titoli compaiono: “La rivoluzione scientifica e la nostra immagine del mondo”; “Il secolo dei Lumi: aspetti del rapporto fra fede e ragione in età moderna”; “Le dinamiche dell’ecosfera, la responsabilità e la cura del pianeta”; “La biologia e gli interrogativi sulla natura, l’origine e l’evoluzione dei viventi”.

Non solo: ad ogni percorso tematico sono associate delle “Tracce di lavoro” da poter svolgere in classe o da affidare al lavoro personale degli studenti.

Grandi domande

La rubrica “Grandi Domande” raccoglie anch’essa 30 interrogativi che coinvolgono una prospettiva che è sia scientifica che umanistica, fornendo risposte fruibili nel contesto della didattica delle scuole superiori, ma utili anche agli insegnanti delle scuole medie.

A ogni domanda principale il modulo didattico associa varie domande secondarie, più specifiche, e diversi box di approfondimento con links che rimandano ad altri documenti. Ogni “Grande domanda” e poi accompagnata da un glossario.

Cercatori di senso

Cuore del sito DISF Educational è la rubrica “Cercatori di senso” nella quale si accede attraverso alcune “porte” alle principali domande ed esperienze che caratterizzano la nostra società. Una sorta di parola-chiave che ogni ragazzo può ritrovare nella letteratura, nella filosofia come nelle scienze, ma anche nel cinema e nell’arte.

Conoscere, destino, stupore, coscienza, fragilità, amore sono solo alcune di queste “porte” presenti su DISF Educational che si aprono su riflessioni in rapporto con le risposte consegnate, nel corso dei secoli, dal cristianesimo alla storia. Il tutto esaminato nella più ampia cornice di un dialogo tra fede e cultura.

Video interdisciplinari

Integra la piattaforma una rubrica di brevi video finalizzata a fornire le risposte essenziali ad alcuni specifici problemi di attualità, dalle neuroscienze alla dimensione etica delle nuove tecnologie, dalle dimensioni filosofiche della ricerca scientifica all’inverno demografico, dalla specificità dell’essere umano nel panorama dei viventi alla vicenda storica di Galileo Galilei.

Realizzati con la consulenza di esperti del mondo della scuola e della comunicazione, 28 video comprendono brevi interviste, testi e commenti in relazione con gli argomenti presenti sulla piattaforma. Fra questi, la traduzione sottotitolata in lingua italiana di alcuni video prodotti dall’American Association for the Advancement of Science (AAAS) all’interno del Programma Dialogue on Science, Ethics and Religion (DoSER), partner di DISF Educational.

Scuola, società e nuove generazioni

Il contributo culturale del Progetto DISF Educational

Programma

17:00 Accoglienza e distribuzione di materiale informativo.

17:30 Saluti istituzionali:

Prof.ssa Cristina Reyes, Vice Rettore Pontificia Università della Santa Croce;

Sen. Barbara Floridia, Sottosegretaria di Stato, Ministero dell’Istruzione;

Mons. Stefano Russo, Segretario Generale Conferenza Episcopale Italiana;

Prof. Mario Rusconi, Associazione Nazionale Presidi – Roma;

17:50 Introduzione Letizia Davoli, giornalista scientifica TV2000

18:00 Navigazione sulla piattaforma DISF Educational

18:20 Prof. Luigino Bruni, economista e storico del pensiero economico, Università LUMSA, Roma

18:50 Prof. Andrea Monda, direttore di Osservatore Romano, già docente nelle Scuole Superiori

19:10 Dialogo con il pubblico e conclusioni (modera Letizia Davoli)