Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il debole fronte giunto dall’Atlantico venerdì sulle regioni settentrionali sfilerà verso sud nel corso del weekend, muovendosi all’interno di un campo di alta pressione. Gli effetti ad esso legati risulteranno quindi piuttosto deboli sulle regioni coinvolte e consisteranno in qualche pioggia tra sabato e domenica sulle regioni del medio-basso Adriatico e al Sud, con locali deboli nevicate sulla dorsale appenninica. Il tempo andrà invece migliorando sulle regioni del Nord e sull’alto Tirreno grazie al temporaneo recupero dell’anticiclone. Ma durerà poco, poiché già entro la sera di domenica si avvertiranno le conseguenze dell’avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica, questa volta più organizzata, responsabile di un peggioramento che si concretizzerà soprattutto dalle prime ore della nuova settimana.

METEO SABATO 12 FEBBRAIO. Residui addensamenti su Alpi occidentali e Romagna con piovaschi e debole neve sui rilievi piemontesi dai 600m, ma precipitazioni che tenderanno ad esaurirsi nel corso della giornata. Sulle altre regioni settentrionali sarà il bel tempo a prevalere sin dal mattino. Nuvoloso su gran parte delle regioni adriatiche dalla Romagna all’alta Puglia, con piogge sparse e intermittenti più frequenti sull’Abruzzo, in esaurimento in giornata da nord ma in contemporanea estensione alle regioni ioniche peninsulari, di debole intensità. Variabilità su isole maggiori e regioni tirreniche, con schiarite più ampie in Toscana e qualche isolata pioggia in serata sul Lazio interno. Venti deboli o moderati da nordest con raffiche di Bora sul Triestino, temperature in netto calo al Nord e sulle centrali adriatiche.

METEO DOMENICA 13 FEBBRAIO. Ancora qualche pioggia insisterà sulle regioni centrali e soprattutto meridionali, di debole intensità, con qualche nevicata sull’Appennino dai 1200/1400m, ma fenomeniche tenderanno ad attenuarsi o esaurirsi in serata, lasciando spazio a parziali schiarite. Variabilità asciutta sulle isole maggiori. Al Nord cieli offuscati da stratificazioni alte, più compatte nel corso della serata sulle Alpi occidentali dove giungeranno deboli nevicate dai 1000m. Contemporaneamente alcune piogge raggiungeranno Toscana e alto Lazio con qualche fiocco di neve sui rispettivi settori appenninici dai 1200/1300m. Temperature in calo soprattutto al Sud.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: giornata caratterizzata dalla presenza di nuvolosità variabile sulle regioni del medio Tirreno, con possibilità di locali spunti piovosi sul Lazio centrale e interno entro sera; deboli nevicate lungo l’Appennino Tosco-Emiliano a partire dai 900-1000m, in calo al mattino (a fine precipitazioni) localmente attorno i 500-600m; attorno ai 800-900m sull’Appennino Umbro-Marchigiano e reatino. Entro il pomeriggio tendenza comunque a rasserenamenti sulla Toscana. Temperature in calo nelle massime specie in Toscana e in generale flessione in Appennino, anche marcata sui crinali a confine con Romagna e Marche. Venti moderati-tesi da Nordest, in particolare tra Toscana, Umbria e alto Lazio. Mare poco mosso sotto costa, mosso a largo.

DOMENICA: una perturbazione atlantica si avvicina all’Italia da Nordovest, richiamando umide correnti sud-occidentali sul medio versante tirrenico. Variabilità sin dal mattino sul Lazio con qualche occasionale piovasco o breve rovescio, molto localizzato. Più sole tra Umbria e Toscana ma con tendenza ad aumento progressivo della copertura e anche qualche pioggia dalla sera sui settori toscani a partire dalle coste. Temperature in calo nei valori minimi, specie tra Toscana e Umbria dove si potranno avere locali gelate; massime in ripresa e in generale addolcimento termico anche in quota. Venti fino a moderati inizialmente da Nordest, in attenuazione e rotazione tra Sud e Sudovest entro fine giornata. Mare da poco mosso a mosso.

Commento del previsore Lazio

L’alta pressione, indiscussa protagonista di questa stagione invernale anomala, concederà una fase più dinamica sull’Italia con ritorno di piogge finalmente più sostanziose anche sul medio versante tirrenico. Già il weekend vedrà tempo più incerto tra sole e nubi irregolari, con qualche piovasco localizzato più probabile sul Lazio; poco o nulla su Umbria e Toscana con precipitazioni più probabili sui crinali appenninici e netto calo delle temperature per afflusso di aria più fredda da Nordest. Lunedì instabilità invece in accentuazione su tutti i settori, preludio al passaggio di una perturbazione atlantica che soprattutto martedì porterà piogge e rovesci diffusi, nevicate in Appennino mediamente dai 1300-1500m. A seguire graduale ritorno dell’anticiclone.

(Fonte: 3B Meteo)