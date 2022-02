Fiumicino – La Nazionale inglese di Rugby è a Roma. Giunti con un volo di linea British da Londra, i “Leoni d’Inghilterra”, che domani, alle 16.00, affronteranno l’Italia allo stadio Olimpico per il match valido per la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni 2022, sono sbarcati ieri alle 18.20 all’ aeroporto di Fiumicino, accolti dal personale di Adr al Terminal 5. Sono 36 i giocatori convocati per il match dal Commissario Tecnico Eddie Jones. Nello scalo romano sono stati allestiti maxi schermi con il sostegno di Adr agli Azzurri ed alla Federazione Rugby per le partite del 6 Nazioni.

(Il Faro online)