La Lazio Sci alle Olimpiadi Invernali: Valentino Caputi convocato con il Brasile

Pechino - Un italiano alle Olimpiadi con i colori del Brasile. Come è possibile? Accade a Valentino Caputi di soli 17 anni, tesserato per la Polisportiva Lazio Sci. Il forfait del compagno di squadra Michel Macedo ha spalancato le porte del sogno a cinque cechi al giovane romano, in possesso del doppio passaporto italo – brasiliano.

La convocazione è arrivata mentre Valentino era davanti alla televisione e seguiva le gare di sci alpino. Già parte di una Nazionale nel settore delle riserve olimpiche. Parteciperà allo slalom speciale del 16 febbraio. Papà Gianluca ha vissuto sette anni in Brasile e grazie alla legge dello ‘ius soli’, il verdeoro possiede la doppia cittadinanza: “Ancora non ci credo.. è un sogno che si avvera”. Lo riporta Il Corriere dello Sport. Caputo è molto emozionato prima di imbarcarsi per la Cina.

Un atleta della Lazio alle Olimpiadi Invernali. Non era mai accaduto prima nella storia. Già un record per Valentino, studente al Liceo Scientifico del quartiere Trieste di Roma. Ha vinto numerosi titoli regionali in carriera, con uno splendido bronzo al collo nelle Fis Children Under 16 del 2020. E’ allenato da Cristian Restante e dalla mamma Simona Frigieri, ex sciatrice della Nazionale B.

Determinato, appassionato di sci e anche di moda, è agile e veloce in pista: “Voglio vivere questa esperienza con gioia. Vicino a tanti campioni cercherò di migliorarmi. Il mio obiettivo è Cortina 2026”. Dice Caputo in partenza per Pechino.

Parla anche il Presidente del Lazio Sci: “Siamo i primi tifosi di Valentino – Gremese è orgoglioso - siamo sicuri che quello che oggi sembra un punto di arrivo non è altro che un volo d’aquila verso traguardi più ambiziosi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🍓 (@valentino_caputi)

(foto@SSLazioSci/Facebook- Caputi (a sinistra) con con Lucas Braathen)

Il Faro online - Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport