Pechino 2022, De Aliprandini fuori dal gigante: “Visibilità difficile.. ora il Team Event”

Pechino – Marco Odermatt si è confermato al primo posto anche al termine della seconda manche del gigante maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Sotto la copiosa nevicata che ha colpito Yanqing, l’elvetico ha messo in mostra i muscoli resistendo alla pazzesca rimonta di Zan Kranjec, per chiudere col tempo complessivo di 2’09″35. Il ventiquattrenne di Buochs aggiunge l’ennesimo sigillo ad una stagione che lo ha già visto conquistare quattro gare su cinque tra le porte larghe in Coppa del mondo, confermando l’ottimo momento di forma nella specialità.

Al secondo posto, a 19 centesimi e autore di una rimonta epica, il sopracitato Kranjec. Lo sloveno, ottavo al termine della prima run, è stato protagonista recuperando ben sei posizioni, prendendosi quella medaglia sfuggita col quarto posto di PyeongChang 2018. Medaglia di bronzo per il francese Mathieu Faivre, attardato di 1”34.

Non ha terminato la gara Luca De Aliprandini, al sesto posto dopo la prima manche. Il trentino ha provato ad attaccare per la medaglia, partendo al massimo ma uscendo dopo poche porte sul muro. Erano usciti durante la prima run sia Tommaso Sala che Alex Vinatzer, che avevano pagato le difficili condizioni del tracciato.

“Sicuramente l’obiettivo era un altro.” – le parole di De Aliprandini a fine gara – “Dopo la prima manche non pensavo di esser andato così bene, non mi fidavo tanto, ma ero vicino e potevo giocarmi la medaglia. È chiaro che è dura da digerire ma questo son le gare. So quanto ho lavorato in queste settimane per arrivare qui pronto, son riuscito ad allenarmi bene nell’ultima settimana. Fisicamente sto bene e quindi potevo giocarmi le mie chance. È un peccato che la gara più importante, su cui lavori tutto l’anno, è stata fatta in queste condizioni di visibilità dove ho avuto un po’ di difficoltà, perché quando non vedo, non mi fido e rimango un po’ arretrato e gli errori vengono di conseguenza, cosa che non succede quando la visibilità è buona. È un peccato ma ora testa al team event e poi andare a casa per resettare un po’ tutto e ripartire da quello che di buono abbiamo fatto in questa stagione, per affrontare le ultime tre gare di Coppa del Mondo”. (fisi.org)(foto@fisi.org)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport