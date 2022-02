Atletica, Desalu fa 6”67 nei 60 metri indoor a Dortmund: “Sono tornato!”

L’Italia è la patria della velocità su pista. Le Olimpiadi di Tokyo lo hanno confermato e ancora lo fanno i Meeting in svolgimento nell’atletica indoor, a cui partecipano gli azzurri medagliati in Giappone.

Dopo il super tempo di Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri, nei 60 piani di Lodz con 6”49 (a due centesimi dal suo tempo d’oro europeo a Torun), ecco un grande crono registrato anche da Fausto Desalu. Lo diceva a Il Faro online l’azzurro oro olimpico nella staffetta 4x100 a Tokyo, in occasione della festa delle Fiamme Gialle al Coni, dello scorso dicembre (leggi qui). Voleva tessere un grande 2022 e il tempo sui 60 da lui marcato sul traguardo al Meeting di Dortmund lo firma.

Desalu ha fatto 6”67 e si è migliorato di 7 centesimi (aveva fatto 6"74 in precedenza). Tantissimo per le gare di velocità: “Sono tornato”. Ha scritto sulla sua pagina ufficiale Instagram. E sogna in grande per un 2022 con i Mondiali e gli Europei di atletica in programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fausto Desalu (@faustodesalu)

(foto@Colombo/Fidal)

