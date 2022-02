Formia, il Tar respinge il ricorso del candidato sconfitto: “Il ballottaggio è regolare”

Formia – Il Tar ha messo la parola fine alla “disputa” nata dopo le elezioni di ottobre 2021 con le quali è stato eletto sindaco di Formia Gianluca Taddeo. Dissapori nati da presunte irregolarità registrate in sede di ballottaggio che hanno spinto il candidato Amato La Mura, insieme a 9 cittadini, a presentare ricorso davanti al Giudice amministrativo.

E’ stato quest’ultimo a pronunciarsi oggi con sentenza. Un pronunciamento con il quale ha dichiarato: “Il ricorso infondato”.

A sostegno della sua istanza il candidato non eletto ha ritenuto sussistessero “una serie di irregolarità nelle gran parte delle sezioni elettorali”: l’indicazione di candidati non presenti al ballottaggio, la sostituzione di un Presidente di Commissione durante le operazioni di voto e la mancata corrispondenza delle schede autenticate oltre a un’interruzione di 2 ore nella sezione 20 che avrebbe provocato “gravi irregolarità” sullo svolgimento delle operazioni di voto.

Il collegio giudicante davanti ai ricorrenti, al Comune di Formia costituitosi con l’avvocato Domenico Di Russo e il primo cittadino Taddeo rappresentato dall’avvocato Aldo Scipione, si è pronunciato sottolineando l’insussistenza di irregolarità tali da inficiare l’esito del ballottaggio. Votazioni in conseguenza delle quali il ricorrente ha ottenuto 7461 voti contro i 7498 dell’attuale sindaco, eletto quindi con soli 37 voti di scarto.

Il Tar nel ritenere il ricorso infondato ha evidenziato che ove errori ci siano stati si è trattato di meri errori formali che non hanno inficiato la regolarità delle votazioni.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Formia clicca qui