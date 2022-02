Forza Italia Fiumicino lancia l’allarme: “I cittadini chiedono più sicurezza al Nord”

Fiumicino – “Al nord di Fiumicino, i tentativi di furti occorsi nell’ultimo periodo hanno assunto proporzioni preoccupanti” – lo dichiara, in una nota stampa, Emilio Erriu, vice coordinatore di Forza Italia Fiumicino.

“Quotidianamente, alcune abitazioni vengono prese di mira dai malviventi. Siamo perfettamente consapevoli dell’enorme sforzo che le nostre forze dell’ordine stanno compiendo in questo momento storico particolare e del gravoso carico di lavoro cui sono sottoposti, anche a causa delle carenze di personale. La situazione sta degenerando.

Serve un piano di coordinamento che permetta di rassicurare il cittadino, ormai costantemente allarmato dai continui accadimenti: “é necessario che l’amministrazione si faccia sentire e chieda un potenziamento delle forze dell’ordine al nord del comune, attraverso un’azione decisiva e che dia risposte certe a chi vive, giornalmente, nella paura di esser violato nella privacy.” Afferma il vice coordinatore di Forza Italia Fiumicino Emilio Erriu che conclude- “l’amministrazione deve chiedere ilpotenziamento delle forze dell’ordine su tutto il territorio perché se il nord vive unasituazione di allarme anche il resto della Città non dorme sonni tranquilli”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link