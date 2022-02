Fratelli d’Italia di Fiumicino: “Vicini al presidente Baccini. Atto inaccettabile”

Fiumicino – “Le minacce mafiose ai danni di Mario Baccini (leggi qui) sono preoccupanti. Un atto inaccettabile, un campanello d’allarme che ci ricorda quanto gli ambienti criminali possano infiltrarsi nella politica”. Così, in una nota stampa, Fratelli d’Italia Fiumicino. “Esprimiamo vicinanza e solidarietà al presidente Baccini, – prosegue la nota – per questa brutta vicenda che lo vede coinvolto. Siamo convinti che l’illegalità vada combattuta con ogni mezzo, in nome della giustizia. Ci complimentiamo e ringraziamo le Forze dell’ordine per il loro prezioso lavoro”.

“Tutta la nostra stima all’amico Mario Baccini per il coraggio dimostrato nel difendere la legalità. A lui giunga il nostro sostegno morale per le gravi minacce che gli sono state rivolte da delinquenti organizzati e pericolosi. Un doveroso riconoscimento va all’Arma dei Carabinieri che ha neutralizzato il piano e assicurato alla giustizia i criminali”, le parole di Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di FdI, e Stefano Costa, capogruppo di FdI al Consiglio Comunale di Fiumicino.

