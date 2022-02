Il Papa riordina l’ex Sant’Uffizio: due nuove sezioni per la Congregazione della Dottrina della Fede

Città del Vaticano – Papa Francesco con un Motu Proprio riordina la Congregazione per la Dottrina della Fede, l’ex Sant’Uffizio, che comprenderà due sezioni, una Dottrinale e una Disciplinare, “ciascuna coordinata da un Segretario che coadiuva il Prefetto nell’ambito specifico di propria competenza”.

La Sezione Dottrinale, attraverso l’Ufficio dottrinale, si occupa delle materie che hanno attinenza “con la promozione e la tutela della dottrina della fede e della morale. Essa, inoltre, favorisce gli studi volti a far crescere l’intelligenza e la trasmissione della fede al servizio dell’evangelizzazione, perché la sua luce sia criterio per comprendere il significato dell’esistenza, soprattutto di fronte alle domande poste dal progresso delle scienze e dallo sviluppo della società”, si legge nel provvedimento diffuso dalla Santa Sede e che entra in vigore già da oggi.

La Sezione Disciplinare, attraverso l’Ufficio disciplinare, si occupa invece “dei delitti riservati alla Congregazione e da questa trattati mediante la giurisdizione del Supremo Tribunale Apostolico ivi istituito”. Tra questi ci sono anche i reati di abusi e pedofilia. La Sezione Disciplinare ha anche il compito di predisporre ed elaborare le procedure previste dalla normativa canonica perché la Congregazione, nelle sue diverse istanze (Prefetto, Segretario, Promotore di Giustizia, Congresso, Sessione Ordinaria, Collegio per l’esame dei ricorsi in materia di delicta graviora), “possa promuovere una retta amministrazione della giustizia”.

