Messa delle Ceneri, Concistoro e rito della Penitenza: il calendario delle celebrazioni papali

Città del Vaticano – Dopo lo stop imposto dalla pandemia, il Papa torna a celebrare le Ceneri, mercoledì 2 marzo, nelle chiese dell’Aventino con la tradizionale statio e la processione penitenziale dalla chiesa di Sant’Anselmo alla basilica di Santa Sabina, dove celebrerà la Messa che apre la Quaresima. Lo scorso anno, a causa del Covid, le Ceneri furono celebrate da Papa Francesco nella basilica di San Pietro con una presenza limitata di fedeli.

Non solo: secondo il calendario diffuso dalla Santa Sede, il Pontefice, venerdì 4 marzo, presiederà un Concistoro ordinario pubblico per il voto su alcune cause di canonizzazione. Infine, presiederà, venerdì 25 marzo, nella basilica di San Pietro, alle ore 17, la celebrazione della Penitenza.

