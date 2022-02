Minacce a Baccini, la solidarietà della Lega: “Siamo al suo fianco per combattere l’illegalità”

Fiumicino – Anche la Lega Salvini premier fa sentire il suo abbraccio all’ex ministro Baccini, finito nel mirino della mafia (leggi qui). “A Mario Baccini va tutto il nostro sostegno e la nostra solidarietà per le gravi intimidazione di cui, senza il pronto intervento dei Carabinieri che ringraziamo per lo straordinario e silenzioso lavoro quotidianamente svolto, sarebbe stato vittima. All’ex ministro e nostro collega in consiglio comunale la nostra stima per quanto sta emergendo. La lotta all’illegalità è e rimane una priorità per tutta la colazioni di centrodestra”, si legge in una nota a firma del gruppo Lega Salvini Premier di Fiumicino.

“Esprimo la mia più sincera solidarietà al presidente dell’ente nazionale per il microcredito, Mario Baccini, per le minacce subite da parte del boss mafioso Guttadauro, arrestato ieri. La determinazione e il rischio corso da Baccini testimoniano il coraggio di contrastare le organizzazioni mafiose. La nostra Nazione e la nostra città hanno bisogno di questi esempi e di questi segnali di fermezza”, le parole del senatore leghista William De Vecchis.

“Profonda vicinanza e solidarietà all’ex Ministro e presidente dell’Istituto per il Microcredito Mario Baccini, bersaglio di minacce di carattere mafioso. Auspichiamo che i militari dei Carabinieri facciano chiarezza su questa gravissima intimidazione: Baccini, uomo perbene e politico dalla schiena dritta, ha dimostrato con la sua etica quanto sia di valore il contrasto a ogni forma di sodalizio criminale. Siamo al suo fianco, oggi più che mai, determinati a combattere con ogni strumento qualunque illegalità”, il commento del gruppo regionale del Lazio della Lega.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link