Minacce a Mario Baccini, il messaggio di solidarietà del Polo dei Moderati

Fiumicino – “Le cronache ci informano di minacce gravi proferite da un presunto mafioso, nei confronti del presidente Mario Baccini (leggi qui), il quale, da quanto si capisce, avrebbe ostacolato l’espletamento di pratiche non propriamente lecite. Non avevamo alcun dubbio sullo spessore etico-morale, nonché sull’onestà dell’onorevole Mario Baccini, tanto da aver già proposto la sua candidatura alla guida della città di Fiumicino (leggi qui)”.

E’ quanto si legge in una nota del Direttivo del Polo dei Moderati, a firma di Gianfranco Petralia, Orazio Azzolini e Roberto Merlini, che prosegue: “Questa è una ulteriore conferma di avere ben riposto la nostra fiducia sulla sua persona, per aprire una nuova e più proficua stagione amministrativa a Fiumicino. Esprimiamo la nostra solidarietà a Mario Baccini e ci auguriamo che le Autorità competenti provvedano alla sua tutela, affinché possa senza alcun impedimento svolgere a pieno le proprie attività politiche-amministrative a favore della collettività”.

