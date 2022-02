Omicidio ad Acilia, la vittima è Paolo Corelli: aveva 47 anni

Ostia – E’ Paolo Corelli, 47 anni, la vittima dell’omicidio consumatosi alle prime luci dell’alba di lunedì 14 febbraio a San Giorgio di Acilia (leggi qui).

L’uomo, che lavorava in un supermercato di Fiumicino, è stato raggiunto da quattro o cinque colpi di pistola poco dopo le 6 in prossimità del civico 5 di via Alberto Galli, dove abitava. Incensurato, stava prendendo l’auto per recarsi a lavoro quando, stando alle prime ricostruzioni, due uomini a bordo di una moto gli avrebbero sparato, uccidendolo.

Nonostante l’intervento dell’ambulanza e di un’auto medica del 118, infatti, per il 47enne non c’è stato nulla da fare.

L’area è stata transennata dai carabinieri, che ora indagano per ricostruire le dinamiche e il possibile movente dell’efferato delitto.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.