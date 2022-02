Pechino 2022, Margaglio lontana dal podio nello skeleton: “Ho avvertito la tensione”

Pechino – Un bronzo ai Mondiali, come agli Europei di skeleton. Valentina Margaglio, unica azzurra iscritta alla competizione olimpica della disciplina nella classe femminile, ha realizzato il sogno di volare a Pechino.

E’ un 12esimo posto quello che l’azzurra ha collezionato in Cina terminando la prova a 2″76 dalla leader tedesca. La 28enne di Casale Monferrato ha fatto una buona prova in fase di spinta, finendo con il nuovo record del circuito col tempo di 4″98.

“Non mi aspettavo una gara del genere – ha dichiarato Valentina come riporta il sito ufficiale della Federazione Italiana Sport Invernali – mi ero preparata tutta la stagione per questa prova e son scesa rilassata e comoda che è quello che mi ha fatto vincere qualche medaglia”. Il modo di affrontare una gara è sempre quello. La Margaglio si è affidata al suo stile e alle sue sensazioni. Non è facile debuttare alle Olimpiadi e anche in una prova di velocità come può essere quella dello skeleton: “Avevo la testa solo alle Olimpiadi. Qui è una gara a sé, ho avvertito la pressione dell’evento. Le prossime Olimpiadi saranno importantissime per tutti, queste erano le mie prime e non sono stata al meglio fisicamente prima delle due manche iniziali”.

A Milano Cortina Valentina avrà 32 anni ma ha tutta la voglia di proseguire e di puntare al podio, per avverare il sogno di una medaglia e sotto il cielo di casa: “Sicuramente in questi quattro anni dovrò imparare a vincere ed essere costante e liberare la testa. Come durante la stagione ho fatto una manche buona e una meno, ma qua sono addirittura quattro. Avremo la possibilità con la pista in casa di provare nuovi materiali”. Nonostante la posizione conquistata in classifica l’azzurra ha entusiasmo per guardare avanti: “Siamo fiduciosi, la squadra è cresciuta tantissimo anche i ragazzi sono andati bene e potremo fare tantissimo in questi quattro anni”.

