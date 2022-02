Pechino 2022, messaggio di pace di un atleta ucraino in tv: “No guerra”

Pechino – Le Olimpiadi come messaggio di pace da millenni. Le Olimpiadi come strumento importante per diffondere un messaggio di pace. Lo ha fatto Vladyslav Heraskevych atleta ucraino. Al termine della gara a cinque cerchi a Pechino 2022, nello skeleton maschile, l’atleta ha mostrato un cartello: “No war in Ukraine” (nessuna guerra in Ucraina). Scongiurando un conflitto tra il proprio Paese e la Russia.

Ha rischiato la squalificato Vladyslav, perché le Olimpiadi non possono essere strumentalizzate a fini politici, già 17esimo classificato in gara. lo prevede la regola 50 della Carta Olimpica.

Il Comitato Olimpico Internazionale, ha spento immediatamente la polemica che ne poteva derivare definendo il gesto “un appello generale alla pace”.

