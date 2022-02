Pomezia, sulle dimissioni del consigliere comunale è botta e risposta tra Fucci e Villani

Pomezia – “Il consiglio comunale ha preso atto delle dimissioni del sesto consigliere comunale del M5S in quasi 4 anni. Un fatto senza precedenti nell’assemblea cittadina. Un dato politico desolante emerge da questa situazione: il M5S si dimostra ancora una volta una forza politica inaffidabile, fondata sull’istituto delle dimissioni” – a parlare è il consigliere comunale della Lega Fabio Fucci.

“Hanno fatto cadere la scorsa amministrazione, di cui ero il sindaco, con le dimissioni di 15 consiglieri comunali grillini e oggi ancora una volta ci troviamo a constatare come un partito nato per “aprire le istituzioni come una scatoletta di tonno” oggi di quel tonno si “cibi” avidamente senza portare alcun risultato utile alla nostra comunità.

Sorvolando sulle motivazioni che possono aver portato l’ultimo consigliere a dimettersi, ciò che emerge è una grave anomalia di rappresentanza in cui il M5S si dimostra di non essere capace di mantenere gli impegni presi con gli elettori. I consiglieri che vengono eletti nel consiglio comunale, infatti, sono proprio quelli più votati che vengono scelti con la preferenza diretta.

E’ grave che per la sesta volta il consiglio comunale, anziché discutere delle proposte che abbiamo presentato per migliorare i servizi della nostra città, abbia dovuto occuparsi delle beghe interne di un partito, il 5 Stelle, che appare ormai sempre più distante dai cittadini.

Mentre la città è in preda al degrado con servizi che peggiorano ogni giorno, il sindaco ed il partito che rappresenta si dimostrano inaffidabili ad ogni occasione, soprattutto nella scelta delle priorità su cui puntare.

Tra poco più di un anno, finalmente, la città potrà voltare di nuovo pagina con le elezioni.

La replica di Massimiliano Villani, capogruppo del M5S

“In relazione alle ultime dichiarazioni del Consigliere di minoranza Fucci – replica Villani – ormai è chiaro che l’ex Sindaco continua a comportarsi in politica come un padre di famiglia che però non dà il buon esempio. Le sue esternazioni sull’entrata in maggioranza di un nuovo Consigliere, infatti, mancano ancora una volta di gusto e buon senso.

Che valore possono avere le considerazioni di una persona che sembra ambire al ruolo di moralizzatore dimenticandosi, tuttavia, che fu abbandonato da molti suoi assessori, defenestrato dalla sua maggioranza stanca dei suoi comportamenti, che si presentò alle ultime elezioni con due liste civiche, che provò con un video dalle tinte tragicomiche ad allearsi con il M5s al ballottaggio del 2018 e che, infine, decise con un doppio salto carpiato di passare alla Lega di Salvini? L’attaccamento alla poltrona e l’inaffidabilità di cui parla l’ex Sindaco rivolgendosi alla nostra maggioranza sono accuse che fanno chiaramente parte di un meccanismo di difesa, di “proiezione” psicologica, che porta a criticare gli altri per ciò che non si ama di se stessi.

Da quando ho assunto il ruolo di Capogruppo ho sempre preferito una dimissione responsabile perché, per un qualsiasi motivo, non si riesce a dare più il proprio contributo, rispetto a chi invece tiene ben saldo il suo scranno da Consigliere senza però partecipare da mesi a Consigli e Commissioni e quindi è invisibile agli occhi dei propri elettori e dei cittadini tutti”​

