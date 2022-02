Ponza, al via i lavori di messa in sicurezza della falesia sottostante il cimitero

Ponza – Questa mattina sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della falesia sottostante il Cimitero Comunale dell’isola di Ponza e dei costoni interni dello stesso. Lo fa sapere il Comune dell’isola, precisando che un elicottero sorvolerà i cieli di Ponza trasportando il materiale necessario per i lavori.

“Al termine dei lavori il nostro Cimitero sarà messo in sicurezza e verrà scongiurato il pericolo che, come accaduto altrove in Italia, le salme dei nostri cari finiscano in mare a causa di eventi franosi. Quel tratto di costa sarà consolidato e durante l’estate residenti e turisti potranno accostarsi con le loro imbarcazioni senza alcun pericolo e goderne tutta la bellezza”, si legge nella nota diffusa sui canali social del Comune.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ponza

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ponza, clicca su questo link