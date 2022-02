“Storie di giustizia”: ad Ostia la Campagna nazionale per l’educazione alla cultura delle regole”

Ostia – “Educare alla cultura delle regole ed al senso di appartenenza alla Comunità: questo l’obiettivo dell’evento organizzato per domani, martedì 15 febbraio 2022 alle ore 10:30, dal Laboratorio Una Donna e dal Complesso Scolastico Internazionale Giovanni Paolo II”.

A parlare è Maricetta Tirrito, presidente del Laboratorio Una Donna. “Storie di giustizia – spiega Tirrito – è una campagna nazionale che vuole coinvolgere gli studenti e il territorio. Capire cosa significa giustizia e come metterla in atto sono componenti necessari per vivere nella società civile. Il tutto per accrescere il nostro senso di appartenenza allo Stato. Per affrontare questa tematica, tra gli ospiti saranno presenti: il Colonnello Sergio De Caprio, ‘Capitano Ultimo’, l’uomo che arrestò Salvatore Riina, il capo dei capi di Cosa nostra e Valeria Grasso”.

“In chiusura dell’evento, alle ore 13 – conclude Tirrito – saremo ricevuti dal Presidente del X Municipio per un incontro costituzionale e la consegna di un ricordo”.

