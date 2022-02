Testa di Lepre, continuano i lavori di messa in sicurezza al ponticello di via Milanesi

Fiumicino – Continuano a Testa di Lepre i lavori di rifacimento e messa in sicurezza delle spallette del ponticello situato in via Milanesi. “Sono lavori – spiega in una nota l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia – che vanno ad integrarsi con quelli già fatti nelle scorse settimane della messa in sicurezza delle spallette pericolanti del ponticello situato in prossimità di via Occioni. Inoltre, nei prossimi giorni partirà anche il cantiere per il rifacimento del manto stradale di via dell’Arrone, usurato dal tempo e dall’importante traffico veicolare che transita su quell’arteria ogni giorno”.

