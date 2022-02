Delago bronzo di gioia alle Olimpiadi: “Ancora non ci credo.. la medaglia è anche di Nicole”

Pechino – Nadia fa parte delle notti magiche olimpiche italiane. Cominciarono con Alberto Tomba negli anni ’90 che fermò persino il Festival di Sanremo. E Nadia, mai sul podio della Coppa del Mondo di sci alpino, ha scritto la sua storia personale insieme a quella dello sport azzurro.

Il bronzo messo al collo in discesa per l’atleta delle Fiamme Oro ha il sapore della favola (leggi qui). Vinto accanto all’argento incredibile della Goggia, tornata in pista dopo l’infortunio di Cortina. E’ tra le protagoniste delle Olimpiadi Invernali allora la Delago che mette in tasca la medaglia italiana a Pechino numero 13. Numero ampiamente fortunato, per chi ci crede. Con la sorella Nicole, classificatasi tra le prime dieci di discesa, l’avventura è ancora più bella e la discesa entusiasmante. Ha tessuto un gara eccezionale e la sua gioia al traguardo ha espresso la soddisfazione più grande.

Nadia esprime la sua gioia a margine della premiazione, come riporta il sito ufficiale della Federazione Italiana Sport Invernali: “Sono estremamente grata di essere qui. Non ci posso ancora credere, voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato a vincere questa medaglia che non è solo mia, ma di tutti quelli che mi hanno aiutato da sempre”.

“È ancora più speciale se pensiamo che oggi ero qui con mia sorella – prosegue il bronzo olimpico – quando abbiam estratto io l’undici e lei il dieci abbiamo pensato fosse una cosa pazzesca. È stato molto emozionante, in partenza mi ha detto di divertirmi e di sciare come so. Ci siamo abbracciate ed è stato bellissimo. Non tutti hanno avuto l’opportunità di avere un parente qui, grazie ai nostri genitori che ci hanno sempre aiutato facendo tanti sacrifici: è davvero speciale”. Parlando del rapporto tra lei e Nicole precisa: “Siamo abbastanza diverse, io più fredda lei più dolce però alla fine con questi due caratteri andiamo molto d’accordo e ci aiutiamo sempre a vicenda. Questa medaglia è mia ma anche sua”.

Una crescita importante sulla neve per l’azzurra. Lei la commenta così: “Non so neanche io le ragioni di questo miglioramento delle ultime due stagioni, quando una gara va bene ti senti sempre più in fiducia e vado bene sullo sci, mi diverto e quello secondo me è la parte più importante”.

(foto@fisi.org)

