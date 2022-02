Formia, spari in via Ponteritto: ferito un uomo

Formia – Via Ponteritto a Formia alle 19 di stasera è stata teatro di una sparatoria. Ferito un 42enne, trasportato d’urgenza al Dono Svizzero di Formia dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico per asportare il proiettile. L’uomo non versa in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Formia e i sanitari del 118. Ancora ignote le cause dell’accaduto.

