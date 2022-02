Fregene, lavori di asfaltatura in via Cervia e via della Pineta

Fiumicino – A Fregene, più precisamente in via Cervia e via della Pineta, sono in corso i lavori di asfaltatura di alcuni tratti di strada, in alcuni punti molto sconnessa, a causa della ramificazione delle radici degli alberi presenti lungo i viali.

“Sono lavori che si vanno ad aggiungere a quelli già realizzati nei mesi scorsi sempre in quel quadrante – precisa l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia –. Lavori che proseguiranno nelle prossime settimane anche su viale di Porto, dove ugualmente si interverrà sulla messa in sicurezza delle zone sconnesse”.

