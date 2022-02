Il Papa trasferisce ai Vescovi alcune competenze della Santa Sede

Città del Vaticano – Con un nuovo Motu proprio, Papa Francesco trasferisce ai Vescovi alcune competenze sino ad ora riservate alla Santa Sede. Il Pontefice ha infatti deciso di modificare l’assegnazione di alcune competenze previste dal Codice di Diritto Canonico, sia della Chiesa latina sia di quelle orientali. Tra queste anche la competenza per le Conferenze episcopali di pubblicare i catechismi.

Clicca qui per leggere il Motu proprio

Una delle prime novità introdotte col Motu proprio riguarda lo spostamento dalla Santa Sede al vescovo diocesano la facoltà di creare un seminario nel suo territorio senza dover più attendere l’approvazione da Roma ma semplicemente una sua conferma.

Analoga possibilità viene riconosciuta ai vescovi per la formazione sacerdotale (i vescovi possono adattarla “alle necessità pastorali di ogni regione o provincia”) e l’incardinazione dei sacerdoti, che d’ora in avanti potranno esserlo – oltre che in una Chiesa particolare o in un Istituto religioso – anche in una “Associazione pubblica clericale”, riconosciuta dalla Santa Sede, in modo da evitare che vi siano “chierici acefali e girovaghi”.

Al criterio del decentramento, ma anche della “prossimità”, risponde pure l’allungamento da 3 a 5 anni del periodo di “esclaustrazione”, cioè della possibilità che autorizza un religioso a vivere al di fuori dal proprio Istituto per gravi motivi. Il Motu proprio, oltre che sulla competenza per le Conferenze episcopali di pubblicare catechismi, interviene trasferendo dalla Santa Sede alla responsabilità delle Chiese locali le decisioni su possibili riduzioni del numero di messe da celebrare rispetto alle intenzioni ricevute.

