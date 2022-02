“Il valore dei Nonni” è il tema scelto dal Papa per la Giornata Mondiale degli Anziani 2022

Città del Vaticano – Domenica 24 luglio 2022 si celebrerà in tutta la Chiesa la II Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, istituita da Papa Francesco due anni fa. Il tema, scelto dallo stesso Pontefice per l’occasione è “Nella vecchiaia daranno ancora frutti” (Sal 92,15) e “intende sottolineare come i nonni e gli anziani siano un valore e un dono sia per la società che per le comunità ecclesiali”, come si legge in una nota del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Il tema “è anche un invito a riconsiderare e a valorizzare i nonni e gli anziani troppo spesso tenuti ai margini delle famiglie, delle comunità civili ed ecclesiali”.

“La loro esperienza di vita e di fede può contribuire, infatti – sottolinea il Dicastero -, ad edificare società consapevoli delle proprie radici e capaci di sognare un avvenire più solidale”. L’invito a prestare “ascolto alla saggezza degli anni si rivela, inoltre, particolarmente significativo nel contesto del cammino sinodale che la Chiesa ha intrapreso”, spiega ancora la nota. Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita invita le parrocchie, le diocesi, le realtà associative e le comunità ecclesiali di tutto il mondo a trovare le modalità per celebrare la Giornata nel proprio contesto pastorale e per questo metterà in seguito a disposizione alcuni appositi strumenti pastorali.

