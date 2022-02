“La Roma-Lido torni al Campidoglio”: sit-in di protesta ad Acilia

Ostia – “Mi auguro che all’interno del pacchetto di cose previste dalla Legge regionale di devoluzione dei poteri a Roma, di cui è tornato a dare notizia anche oggi il presidente della Regione Lazio Zingaretti, ci sia pure la volontà di trasferire le competenze sulla Roma-Lido dalla stessa Regione al Campidoglio, come peraltro richiesto in una mozione presentata dalla consigliera regionale Valentina Grippo, segretaria regionale di Azione”.

Così, in una nota, Francesco Carpano, consigliere del Gruppo Lista Civica Calenda e membro della Commissione Mobilità, mentre in Aula Giulio Cesare è in discussione, tra oggi e giovedì, il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (Pums).

“Come Lista Calenda abbiamo presentato un ordine del giorno e un emendamento sottoscritto da tutte le forze di opposizione che impegni Roma Capitale a dotarsi di un’unica linea metropolitana che vada dalla stazione di Rebibbia e Jonio fino al mare“, spiega. “Ci aspettiamo che vengano accolti anche dalla maggioranza”.

“Intanto domani, dalle 16:30, abbiamo dato appuntamento ai cittadini alla stazione di Acilia, insieme ai consiglieri dei Municipi VIII, IX e X della Lista Calenda, per discutere insieme le nostre proposte sull’ammodernamento della Roma-Lido. Mi preme ricordare che soltanto due giorni fa sulla stessa ferrovia erano in servizio soltanto due treni, con tempi di attesa di 40 minuti”, conclude Carpano.

