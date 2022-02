Latte, la Regione Lazio al fianco del settore: “Chiediamo il sostegno del Ministero”

Si è tenuto ieri pomeriggio, 14 febbraio 2022, in Regione Lazio un ulteriore tavolo di confronto sulla crisi del settore lattiero caseario alla presenza del vicepresidente Daniele Leodori e dell’Assessora Enrica Onorati al quale hanno partecipato le associazioni di categoria, le rappresentanze produttive e del settore di trasformazione industriale.

Durante l’incontro, che ha visto presenti anche il Presidente di Commissione consiliare Valerio Novelli e i consiglieri Minnucci e Panunzi, si è discusso della seria crisi dettata dalla dinamica di mercato del prezzo per gli allevatori del Lazio, aggravatasi durante la pandemia, che ha determinato margini di utile sempre più ristretti anche a causa dell’aumento del costo delle materie prime.

“La Regione Lazio – spiegano in una nota congiunta il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori e l’assessora regionale all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Enrica Onorati – ha manifestato nuovamente il proprio impegno a sostegno del mondo allevatoriale e produttivo sia a livello di azione istituzionale nei confronti del Ministero delle politiche agricole, avendo chiesto un intervento diretto del Ministro Patuanelli a livello nazionale e con il coinvolgimento di tutte le Regioni, sia con azioni dirette a incentivare il consumo del latte laziale, con il bando bonus Lazio km0 e con una campagna di comunicazione che vedrà il coinvolgimento attivo di produttori, trasformatori e GDO”.

“Inoltre – aggiungono – la Regione ha manifestato l’intenzione di avviare un percorso normativo in tema di pratiche sleali, anticipato da azioni propedeutiche di analisi e di monitoraggio del contesto a livello regionale, sempre in un rapporto di scambio e collaborazione con le associazioni di categoria.

Nonostante i tentativi di aiuto e confronto messi in campo, anche dalla Regione Lazio, il comparto produttivo continua a essere una costante preoccupazione per la tenuta delle aziende sempre più in crisi al cospetto della riduzione dei consumi seguiti alla crisi pandemica e dell’aumento dei costi di produzione, sia delle materie prime che dei costi energetici”.

“Come istituzione – concludono – la Regione si impegna a fare, e continuerà a fare, la propria parte, di concerto con le rappresentanze di settore, ribadendo però il necessario e quanto mai urgente intervento del Ministero per ragionare insieme su misure nazionali in grado di risolvere l’annoso problema delle remunerazioni sempre più esigue al settore lattiero-caseario”.

Antonelli: “Solidarietà agli allevatori della filiera”

“Siamo vicini agli allevatori del territorio che richiedono un prezzo del latte che sia adeguato ai costi di produzione“. Lo dichiara l’Assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli in occasione del tavolo convocato dalla Regione Lazio.

“Siamo consapevoli – aggiunge – che la Regione Lazio sta facendo il possibile per mediare con le aziende di trasformazione e con la grande distribuzione. Come Amministrazione siamo sempre in contatto con la categoria degli allevatori e dei produttori, con loro abbiamo anche fatto alcune assemblee insieme al vicesindaco Di Genesio Pagliuca. Ci auguriamo che quanto prima i costi di produzione siano riconosciuti. Anche la contingenza economica purtroppo sta pesando molto sul settore. Anche per questo è fondamentale fare uno sforzo per andare incontro alle esigenze di chi produce, da sempre anello più debole di tutta la filiera”.

“Oggi va gestita l’emergenza – conclude Antonelli – ma la crisi del settore è strutturale e pertanto bisognerebbe ragionare per una ristrutturazione organica della filiera del latte, anche attraverso una maggiore diversificazione”.

