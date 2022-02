Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La perturbazione che lunedì avrà raggiunto l’Italia a partire dalle regioni settentrionali e quelle tirreniche sarà accompagnata da un vortice di bassa pressione che si scaverà proprio intorno allo Stivale e entro mercoledì sera si porterà sullo Ionio. Il fronte associato darà luogo a maltempo martedì sulle regioni settentrionali, concentrandosi su quelle di Nordest, mentre sul resto d’Italia agirà sulle regioni centro-meridionali, insistendo soprattutto sul versante tirrenico, pur con fenomeni che tenderanno ad attenuarsi da nord. Mercoledì si attarderà sulle regioni meridionali impegnando soprattutto il versante ionico, mentre un nuovo fronte in scorrimento sul Centro Europa si affaccerà all’arco alpino, innescando un lieve peggioramento sui confini centro-occidentali. Nel dettaglio:

METEO MARTEDI’ 15 FEBBRAIO. Cesseranno le nevicate al Nordovest, salvo gli ultimi fiocchi tra la notte e il primo mattino fino in pianura sul Piemonte orientale, Lombardia occidentale ed ovest Emilia, e il fronte agirà principalmente su Nordest e sulle regioni centrali. Attesi piogge e rovesci su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna con neve dai 300/500m, dagli 800/1000m sull’Appennino settentrionale ma a quote inferiori al mattino su quello emiliano occidentale, fino a 400/500m. In serata attenuazione delle piogge anche sul Nord Italia. Piogge e rovesci al mattino sulle regioni centro-settentrionali tirreniche, con temporali in estensione in giornata a Campania, Calabria e Sicilia, qualche pioggia sul versante adriatico tra Marche e Abruzzo, la sera in puglia. Nevicherà sull’Appennino centro-settentrionale oltre i 1000/1300m. In serata attenuazione dei fenomeni sulle regioni centrali. Ventilazione tesa tra ovest e sud-sudest.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: transita la parte attiva della perturbazione atlantica su Toscana, Umbria e Lazio, responsabile di piogge e rovesci diffusi in avanzamento da Ovest verso Est, localmente anche abbondant, specie tra notte e mattino. Precipitazioni in attenuazione tra pomeriggio e sera a partire dai settori costieri, con maggiore variabilità e al più rovesci localizzati. Temperature in calo nei massimi; neve mediamente dai 1300-1600m di quota, al mattino anche sin verso gli 800-1100m su Garfagnana e Lunigiana. Venti sostenuti di Scirocco fino al pomeriggio, poi in attenuazione e rotazione da Ovest con rinforzi essenzialmente al largo e sulle coste dove le raffiche potranno superare i 50-60km/h. Mare mosso o molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Confermata perturbazione atlantica tra lunedì e martedì su Toscana, Umbria e Lazio con ritorno di piogge significative dopo lungo periodo anticiclonico. Piogge anche a carattere di rovescio e nevicate sull’Appennino mediamente oltre 1200-1500m, a tratti anche più in basso sulle Apuane. Da mercoledì ritorno dell’alta pressione e del tempo stabile, ma non sempre soleggiato, anzi a tratti uggioso sulla medio-alta Toscana per umide correnti dal Tirreno. Temperature in calo tra lunedì’ e martedì, ma in ripresa da mercoledì nuovamente sopra la media.

(Fonte: 3B Meteo)