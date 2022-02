Omicidio ad Acilia, Corelli ucciso davanti alla compagna: si segue la pista della vendetta

Ostia – Freddato con diversi colpi di pistola sotto gli occhi della compagna: così è morto Paolo Corelli, salumiere di 47 anni, ucciso all’alba di ieri mentre stava salendo in auto per andare a lavoro in un supermercato di Fiumicino (leggi qui). Secondo le prime ricostruzioni, la donna (che non viveva con il 47enne ma come tutte le mattine era andato a prenderlo per accompagnarlo sul posto di lavoro) era in auto quando il killer, incappucciato e con la faccia coperta da una mascherina, ha fatto fuoco. Il 47enne, alla vista del sicario, si sarebbe dato alla fuga e l’incappucciato ha iniziato a sparare mentre Corelli correva in strada.

Il sicario lo avrebbe poi inseguito in strada fino a via Roesler, dove Corelli sarebbe caduto a terra agonizzante. L’uomo, non si esclude possa essere uno straniero, lo avrebbe quindi finito con un altro colpo di pistola al petto per poi fuggire nelle strade, a quell’ora deserte, del quartiere San Giorgio. E sono stati proprio alcuni dei residenti a lanciare l’allarme dopo aver udito diversi colpi di arma da fuoco. I militari dell’Arma della Compagnia di Ostia, che indagano sulla vicenda, in queste ore hanno interrogato la compagna e anche il fratello della vittima, attualmente ai domiciliari per droga.

E tra le piste che seguono gli inquirenti c’è anche quella della vendetta collegata all’attività di spaccio del fratello del 47enne. Infatti non si esclude che la vittima, impiegato come addetto alla scurezza in un locale notturno, potrebbe essere stato colpito nell’ambito di una vendetta trasversale. I carabinieri, che stanno seguendo indagando a 360 gradi per identificare il killer e il movente, sono anche in attesa dei risultati dell’autopsia, che sarà eseguita oggi all’Istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli di Roma.

Nel frattempo sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza dei negozi che si trovano in zona, dalle quali potrebbero emergere informazioni per indentificare il killer. E mentre sfuma l’ipotesi del complice che lo attendeva in sella a uno scooter (il fatto che l’omicida non avesse il casco lascia pensare che abbia agito da solo o, per lo meno, che sia fuggito a bordo di un’automobile), i carabinieri stanno passando al setaccio cellullare e apparecchiature informatiche della vittima per capire con chi abbia parlato nell’ultimo weekend.

