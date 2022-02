Pechino 2022, doppietta in discesa per l’Italia: Goggia argento e Delago bronzo

Pechino – Leggendaria. Non ci sono altre parole per descrivere la straordinaria impresa di Sofia Goggia nella discesa femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022.

Sulla “Rock” di Yanqing, la campionessa bergamasca – a soli 23 giorni dall’infortunio patito a Cortina d’Ampezzo – ha messo in scena un ritorno in pista che solo un’atleta del suo calibro avrebbe potuto immaginare. La ventinovenne finanziera si è lasciata andare ad un urlo liberatorio al traguardo dopo una prova maiuscola, con una discesa meravigliosa, che l’è valso il secondo posto a 16 centesimi dalla vittoria. Per Goggia si tratta della seconda medaglia olimpica consecutiva dopo l’oro in discesa a PyeongChang 2018. Al terzo posto una meravigliosa Nadia Delago, all’esordio assoluto alle Olimpiadi, bravissima a contenere nel tratto centrale e scatenarsi in quello conclusivo, dove ha retto il ritmo della vincitrice per prendersi una medaglia bellissima quanto indimenticabile.

Tredicesima medaglia per l’Italia a Pechino 2022. Non si erano mai viste due azzurre sullo stesso podio olimpico in discesa nella storia dello sci, con l’unico precedente – ma in supergigante – alle Olimpiadi di Salt Lake 2002 con l’oro di Daniela Ceccarelli ed il bronzo di Karen Putzer.

Medaglia d’oro che è andata all’elvetica Corinne Suter, fissando il cronometro sul miglior tempo di 1’31”87, regalando così il quarto oro alla sua nazione, con un recupero di ben 34 centesimi nel tratto finale di scorrimento del tracciato.

Ma non finisce alle due medaglie la giornata dell’Italia con una grande Elena Curtoni, partita con il pettorale numero uno, autrice di una splendida gara che l’ha vista chiudere al quinto posto dietro la tedesca Weidle, a 1”00 dalla prima posizione. Undicesimo posto per Nicol Delago, arrivata a 1”82 dalla Suter. (fisi.org)(foto@fisi.org)

