Anzio guarda al futuro: riunito il tavolo di lavoro in collaborazione con l’Associazione dei Commercianti

Anzio – Primo incontro nella Casa Comunale di Villa Corsini Sarsina, per iniziare a lavorare alla programmazione di manifestazioni ed eventi per lo sviluppo turistico e commerciale della Città di Anzio. A coordinare il tavolo operativo, per ripartire in sicurezza, l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo, insieme al Presidente dell’Associazione Commercianti ed Artigiani di Anzio, Walter Regolanti, supportato dal membro del direttivo, Barbara Chiariello. Al positivo incontro sono intervenuti i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Capo d’Anzio e dell’Ufficio Circondariale Marittimo.

“Dall’8 al 10 aprile, come Amministrazione Comunale, – afferma l’Assessore, Valentina Salsedo – abbiamo dato la disponibilità a supportare i commercianti nell’organizzazione dell’evento DiportAnzio, che sarà seguito, nel corso dell’anno, dall’atteso appuntamento di DegustAnzio, con in bella mostra una delle migliori cucine marinare al mondo. Come Amministrazione, inoltre, stiamo programmando, fin da subito, la prossima stagione estiva, con l’auspicio di tornare finalmente a sorridere ed a stare insieme”.

