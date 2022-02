Borgo San Donato, proseguono i lavori di ampliamento della scuola primaria “Silla Noal”

Sabaudia – Proseguono a gonfie vele i lavori di ampliamento della scuola primaria “Silla Noal” di Borgo San Donato, afferente all’Istituto Omnicomprensivo “Giulio Cesare”. La ditta incaricata ha concluso le facciate esterne e rimosso tutti i ponteggi, offrendo già un’anteprima della nuova visuale dell’edificio scolastico; in questi giorni si procederà con gli intonaci degli ambienti e la relativa impiantistica.

Il progetto di completamento della struttura, per il quale il Comune è risultato beneficiario di un finanziamento del Ministero dell’Istruzione pari a 495.000 mila euro, ha riguardato principalmente la costruzione di quattro nuove aule e la realizzazione del secondo blocco per la scala di sicurezza, in attuazione del progetto iniziale mai portato a compimento. Tale ampliamento garantirà dunque ad alunni, docenti e personale scolastico un totale di 13 classi e altri spazi adatti per le attività didattiche e per i servizi complementari, contribuendo così al miglioramento della qualità della loro vita nella scuola.

Sono stati ultimati, invece, i lavori di bonifica e riqualificazione della Palestra scolastica, che ora potrà tornare nella disponibilità degli alunni per l’attività motoria e le altre esigenze ludico-didattiche.

