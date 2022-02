Come trovare i migliori prestiti sul mercato?

Cercare un finanziamento per soddisfare una determinata esigenza economica può rivelarsi un’attività molto più complessa del previsto. Internet può fornire un valido supporto, ma le numerose offerte disponibili online possono rivelarsi anche ingannevoli o fuorvianti.

Per questo motivo Prestitivelocissimi.com ha redatto questo articolo dedicato interamente al mercato dei prestiti personali a disposizione su internet. Scopriamo quali sono i procedimenti necessari per trovare facilmente un prestito online.

Quali sono le caratteristiche principali dei prestiti disponibili sul web?

I finanziamenti vengono stanziati da appositi istituti di credito tramite procedure digitali che non richiedono la presenza fisica del richiedente presso la filiale. In pratica, tutti gli adempimenti burocratici vengono svolti direttamente da casa grazie alla connessione ad internet.

Tutti i documenti richiesti possono essere inviati tramite mail e con l’ausilio di appositi programmi si possono anche calcolare i preventivi per esaminare la convenienza della proposta. I prestiti personali disponibili online non differiscono da quelli stipulati in sede. Cambiano solo le modalità con cui le parti stabiliscono un accordo per l’accesso al credito.

I requisiti principali per inoltrare la domanda per il finanziamento sono:

Idoneità anagrafica: età inclusa tra 18 e 75 anni

Documento di reddito: possesso di una fonte di rendita legale, dimostrabile e sicura

Affidabilità economica: assenza di trascorsi creditizi penalizzanti

Scopri subito quali sono i prestiti online che puoi richiedere cliccando qui verrai collegato al sito di prestitivelocissimi.com

Quali sono i vantaggi principali dei prestiti personali online?

Non esiste un criterio di giudizio che può definire quale sia il miglior finanziamento disponibile in circolazione. Navigando sul web si possono scovare numerose offerte, ma non tutte rappresentano una soluzione per chi ha bisogno di un sostegno economico.

Un elemento fondamentale da valutare è la credibilità dell’ente che concede il prestito. Gli operatori non autorizzati sono assolutamente sconsigliati perché non garantiscono nessuna tutela al richiedente.

Gli altri fattori da considerare sono:

TAEG

Polizze assicurative

Il prestito online è un alternativa al classico finanziamento erogato da un istituto di credito tradizionale. Il vantaggio principale di questa formula telematica è l’assenza di qualsiasi intermediario fisico. La sottoscrizione dell’accordo e la gestione del piano di ammortamento avvengono direttamente online tramite apposite applicazioni.

I prestiti online sono convenienti perché offrono garanzie di risparmio superiori. L’alleggerimento di tutte le procedure burocratiche e l’eliminazione di alcuni costi accessori ha consentito agli istituti di credito la promozione di soluzioni con tassi d’interesse più economici.

Anche le tempistiche sono notevolmente apprezzate dagli utenti. I finanziamenti online vengono concessi in meno tempo e, generalmente, bastano due giorni per ricevere l’importo concordato sul proprio conto corrente.

Prestiti veloci: come funzionano e quali sono i requisiti richiesti?

Questa particolare tipologia di finanziamento, molto diffusa sul web, rappresenta la soluzione ideale per chi ha bisogno di una somma modesta e deve fronteggiare una spesa improvvisa. I soggetti che devono ottenere liquidità in tempi brevi possono richiedere il prestito veloce online presso numerose banche e finanziarie.

Il finanziamento viene concesso molto più rapidamente perché la procedura burocratica è stata snellita e semplificata. Generalmente il credito viene concesso in uno o due giorni, ma ci sono anche dei particolari casi che prevedono l’erogazione della liquidità direttamente in giornata.

Per ottenere un prestito immediato si devono adempiere soltanto delle semplici procedure digitali. I requisiti necessari per formulare la richiesta sono:

Carta d’identità

Codice fiscale

Documentazione economica e fiscale

Le somme erogate per questi prodotti creditizi sono comprese tra i 7.000€ e i 50.000€ con tassi di interesse più alti rispetto ad un prestito classico. Per questo, rappresentano la soluzione ideale per studenti, lavoratori senza contratto a tempo indeterminato e pensionati.

Come simulare il valore delle rate di un prestito personale?

La conoscenza dell’importo previsto per il piano di ammortamento è un fattore imprescindibile per la valutazione del finanziamento. Questo dato facilita la pianificazione della spesa prevista per il rimborso del prestito.

Online si possono trovare diversi software che consentono agli utenti di calcolare i tassi di rateizzazione. Per simulare onere ne la rata del prestito si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:

Durata del finanziamento

Importo erogato

Tasso di interesse applicato

Oltre all’ammontare della rata questi programmi forniscono anche il valore della spesa complessiva da sostenere per rimborsare il prestito.

Mutuo: caratteristiche, condizioni e opportunità online

Questo finanziamento rappresenta un contratto, disciplinato dall’articolo 1813 del codice civile, tra chi richiede il credito e chi lo eroga. Gli interessi vengono definiti con l’ausilio di alcuni tassi di riferimento consultabili online.

Il mutuatario deve sostenete anche altri costi aggiuntivi che riguardano il notaio, la perizia e l’istruttoria. Sulla base dei tassi e delle spese previste si possono individuare tre tipologie di mutui:

A tasso fisso

A tasso variabile

A tasso variabile con cap

Questi prestiti vengono richiesti specialmente per l’acquisto o la riparazione di immobili. L’importo erogabile, infatti, non deve superare l’80% del valore dell’abitazione. Gli istituti di credito rilasciano somme superiori solo quando vengono presentate altre garanzie. Il rimborso annuo, invece, non può oltrepassare la soglia del 30% del reddito del mutuatario.

Cessione del quinto: l’alternativa per i dipendenti con una retribuzione mensile stabile

Questa categoria di prestiti personali viene concessa esclusivamente a dipendenti e pensionati che hanno un’entrata mensile sicura. La cessione del quinto è un finanziamento garantito dallo stipendio o dalla pensione. Per questo può essere richiesto solo da chi possiede un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il rimborso del finanziamento avviene tramite delle trattenute sulla busta paga e il valore delle rate non può superare il quinto della retribuzione. Il piano di ammortamento può durare al massimo per 30 anni, ma di solito i programmi di rimborsi vengono stipulati per un tempo inferiore.

Prestitivelocissimi fornisce al lettore tutto il materiale necessario per valutare i finanziamenti disponibili sul web. Per accontentare i bisogni di tutti sono stati realizzati numerosi articoli sul tema.

Puoi consultarli in qualsiasi momento per cercare il prestito personale che soddisfa determinate esigenze. Online puoi trovare tante proposte, ma non sempre dietro un’offerta allettante si cela una vero finanziamento.

Segui i nostri consigli per cercare un prestito senza il timore di un raggiro. Abbiamo realizzato degli articoli che puoi sfruttare per restare sempre aggiornato sui migliori finanziamenti disponibili sul mercato.

(Il Faro online)