Fiumicino, volontari sulla banchina per scoraggiare i ladri di carburante

Fiumicino – “Un’iniziativa concreta per fronteggiare il fenomeno dei furti di gasolio nelle barche della piccola pesca: a seguito di reiterati episodi a danno dei pescatori, il Delegato alla Sicurezza Domenico Parente, si è adoperato ad individuare misure deterrenti utili a scoraggiare i ladri di carburante. Il Delegato ha immediatamente attivato i volontari predisponendo un servizio di monitoraggio dell’area nelle ore notturne.

Nello specifico, due volontari passeggeranno sulla banchina dalle 21 alle 5 del mattino, con il compito di segnalare tempestivamente alle autorità competenti presenze sospette sia a terra, sia sul fiume. Il servizio dei volontari di Laboratorio Fare Ambiente e dell’ Accademia Akronos, del quale sono stati preventivamente informati gli organi competenti, è un’ attività a carattere preventivo che ha lo scopo di scongiurare i furti di gasolio e di attrezzature da pesca. L’iniziativa del Delegato è stata accolta con grande fiducia dalla categoria, in attesa dell’installazione delle telecamere di sorveglianza.

Ancora una volta si rivela preziosa la presenza dei volontari sul nostro territorio, soprattutto da quando Domenico Parente ne ha assunto il coordinamento. Sono quattordici le associazioni che il Delegato organizza per assicurare il servizio di volontariato su tutto il territorio del comune e la loro presenza diventa sempre più efficace ed apprezzata. Il Delegato ha, inoltre, incontrato il comandante della Guardia Costiera e il Dottor D’Alesio Francesco, Responsabile dell’Autorità portuale, ai quali ha illustrato le problematiche connesse alla messa in sicurezza della banchina, sollecitando gli interventi necessari. Il Dott. D’Alesio, sempre attento a garantire la manutenzione delle aree di sua competenza, ha assicurato l’imminenza dell’avvio dei lavori necessari.

