Il circo arriva a Fiumicino, il Comune: “Non dovrà far esibire gli animali”

Fiumicino – “Si è tenuta oggi la conferenza dei servizi in merito al circo che si è appena insediato sul territorio del nostro Comune. La conferenza ha espresso, per diverse ragioni, parere negativo all’utilizzo di animali negli spettacoli del circo stesso e anche alla loro presenza considerato che sono costretti nelle gabbie”.

A renderlo noto è l’assessora ai Diritti degli animali, Alessandra Colonna. “Innanzitutto – spiega – perché la riteniamo una forma di sfruttamento a cui questa amministrazione è da sempre contraria, ma anche perché è diseducativo nei confronti del pubblico che assiste alle performance, specialmente dei più piccoli”.

“Ricordo che il parere dell’Ufficio degli animali è insindacabile e, pertanto, il circo non dovrà, in alcun modo, utilizzare gli animali negli spettacoli che metterà in scena – conclude Colonna -. Siamo in attesa del parere della Asl, che dovrebbe arrivare in giornata, per quanto riguarda la detenzione nelle gabbie”.

