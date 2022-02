La fortuna bacia Fiumicino, centrato un “5 Stella” da oltre 1 milione di euro

Fiumicino -All’appuntamento con il Superenalotto di martedì 15 febbraio 2022, centrato un ‘5 Stella’ da 1.297.163 euro a Fiumicino, in provincia di Roma, presso l’Aranova Gran Cafè sulla Via Aurelia, al chilometro 24 con la modalità “Quick Pick Multistella”.

In luce anche quattro ‘5’ da 51.886 euro. E’ quanto riporta l’agenzia di stampa specializzata ‘Agimeg’.

