Lazio, approvata l’estensione delle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo

Roma – “Il Consiglio regionale ha approvato la mozione che ho presentato, e sottoscritta anche dai colleghi Tripodi e Cartaginese, con la quale si chiede di estendere la validità delle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo tramite rinnovo“.

A farlo sapere è il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi, che spiega: “Il nostro obiettivo è stato quello di porre rimedio all’incertezza e alla sperequazione legata alla gestione di queste concessioni presenti nella regione Lazio, di cui oltre 450 solo nel comune di Fiumicino, e in molti casi insistenti in aree già servite dai servizi pubblici essenziali, a volte realizzati dagli stessi concessionari”.

“L’urgenza dell’intervento deriva dall’attuale ‘paralisi amministrativa’ che caratterizza la gestione di molti enti locali, i quali spesso non sono in grado di orientarsi nel continuo modificarsi del quadro normativo vigente. La conseguenza è che i diversi procedimenti di rinnovo delle concessioni scadute, pur se attivati da anni, non vengono portati a compimento, generando incertezza tra i residenti, che spesso appartengono alle fasce più deboli della popolazione. Nessuna intenzione – chiarisce Cangemi – di sanare le occupazioni abusive, ma riconoscere l’estensione di concessioni esistenti, scadute e non rinnovate per mancata conclusione del procedimento istruttorio avviato. Un atto di responsabilità amministrativa e istituzionale che raccoglie le istanze di tantissimi cittadini lasciati per troppo tempo in balia dell’incertezza”.

