Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La perturbazione che lunedì avrà raggiunto l’Italia a partire dalle regioni settentrionali e quelle tirreniche sarà accompagnata da un vortice di bassa pressione che si scaverà proprio intorno allo Stivale e entro mercoledì sera si porterà sullo Ionio. Il fronte associato darà luogo a maltempo martedì sulle regioni settentrionali, concentrandosi su quelle di Nordest, mentre sul resto d’Italia agirà sulle regioni centro-meridionali, insistendo soprattutto sul versante tirrenico, pur con fenomeni che tenderanno ad attenuarsi da nord. Mercoledì si attarderà sulle regioni meridionali impegnando soprattutto il versante ionico, mentre un nuovo fronte in scorrimento sul Centro Europa si affaccerà all’arco alpino, innescando un lieve peggioramento sui confini centro-occidentali.

METEO MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO. Ancora qualche rovescio sulle regioni meridionali, specie al mattino sulla Calabria, poi in giornata precipitazioni in graduale attenuazione con parziali schiarite, più ampie su Campania e alta Puglia. Quota neve sull’Appennino meridionale intorno a 900m. Sul resto d’Italia asciutto con schiarite anche ampie pur con sole offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Addensamenti più compatti sui confini alpini franco-svizzeri con deboli nevicate dai 1000m. Nubi in aumento anche in Sardegna con locali piovaschi entro sera sul versante occidentale. Venti tendenti a disporsi da nordovest.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: la perturbazione evolve verso Levante favorendo un miglioramento su Toscana, Umbria e Lazio, salvo residue piogge tra notte e primo mattino su quest’ultima regione nonchè sulla bassa Umbria. Da segnalare il ritorno di nebbie mattutine sulle vallate, specie tosco-umbre. A fine giornata nubi basse o nebbie sulle valli interne. Temperature in aumento nei massimi, minime in calo specie in Toscana, qui con possibili deboli brinate. Venti deboli o localmente moderati tra Nordovest e Nordest ma in rapida attenuazione. Mare mosso o molto mosso ma con moto ondoso in lenta attenuazione.

Commento del previsore Lazio

Confermata perturbazione atlantica tra lunedì e martedì su Toscana, Umbria e Lazio con ritorno di piogge significative dopo lungo periodo anticiclonico. Piogge anche a carattere di rovescio e nevicate sull’Appennino mediamente oltre 1200-1500m, a tratti anche più in basso sulle Apuane (fin verso i 700-1000m nel corso di martedì). Da mercoledì ritorno dell’alta pressione e del tempo stabile, ma non sempre soleggiato, anzi a tratti uggioso sulla medio-alta Toscana per umide correnti dal Tirreno. Temperature in calo tra lunedì’ e martedì, ma in ripresa da mercoledì nuovamente sopra la media.

(Fonte: 3B Meteo)