Pali pericolanti, la Roma-Lido si ferma di nuovo

Ostia – Ancora uno stop per la Roma-Lido, la ferrovia che collega Ostia al centro della Capitale, la cui circolazione oggi è rimasta interrotta per circa mezz’ora.

Questa volta, però, non si è trattato di un guasto tecnico: a rendere necessaria l’interruzione del servizio è stato, infatti, un intervento dei Vigili del Fuoco alla stazione di Lido Centro, a Ostia, richiesto da Trenitalia.

“Bisognava segare i pali che illuminano il cavalcavia della stazione, perché erano pericolanti”, spiegano da Atac a ilfaroonline.it. “Ci hanno avvisati oggi, e così abbiamo dovuto fermare la Roma-Lido per una mezz’ora”.

Non un’emergenza improvvisa, dunque. “Siamo intervenuti su richiesta di Trenitalia – confermano i Vigili del Fuoco di Roma -, con cui abbiamo collaborato. Abbiamo atteso che staccassero la corrente e abbiamo provveduto a rimuovere i pali pericolanti”.

L’intervento è già terminato e la circolazione, ora, è tornata alla normalità.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.