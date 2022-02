Pochi neuropsichiatri infantili, l’Asl Roma 3: “Avviate le procedure di assunzione”

Ostia – “Asl Roma 3, consapevole dei disagi che le famiglie del territorio stanno vivendo, si sta impegnando per garantire il servizio di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva, con il dimensionamento adeguato e rispondente alla domanda di salute delle famiglie, investendo su risorse umane qualificate e risorse strutturali, in attesa delle assunzioni di personale dedicato a tempo pieno ed indeterminato”.

E’ con queste parole che l’Asl Roma 3 – cui fanno riferimento i Municipi X, XI e XII di Roma e l’intera città di Fiumicino – ha replicato alle proteste partite dai cittadini e raccolte dai consiglieri del Movimento 5 Stelle che hanno organizzato per domani, giovedì 17 febbraio, un flash mob a Casal Bernocchi (leggi qui).

“Nonostante le criticità del periodo pandemico e le difficoltà nel reperire gli specialisti – scrivono dall’Asl -, l’azienda sanitaria ha attivato le procedure di impiego di professionisti della medicina specialistica ambulatoriale e/o assunzione per assicurare l’accoglienza e la presa in carico dei minori che risponde a uno specifico piano personalizzato e integrato con servizi sociali”.

