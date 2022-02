Verso le Paralimpiadi, Luchini vince la terza Coppa del Mondo nel banked slalom

Dopo una grande doppietta in Svezia, Jacopo Luchini mette il turbo e sfreccia sulle nevi del Big White. Un doppio primo posto che lo porta al vertice della classifica assoluta del banked slalom e di cross, per la prima volta in carriera, che gli ha permesso di aggiudicarsi il terzo Crystal Globe.

E’ carico l’azzurro di nuova energia ed adrenalina, è pronto a spostarsi verso la Cina per i prossimi Giochi. Lo snowboarder montemurlese si è aggiudicato così la medaglia d’oro nell’appuntamento paralimpico di Coppa del Mondo, andato in scena sulle nevi canadesi di Big Snow, l’atleta trentunenne ha così vinto entrambe le prove nel cross, mettendosi alle spalle lo statunitense Mike Minor e i compagni di Nazionale Mirko Moro e Riccardo Cardani.

Conferma questa, dell’ottimo stato di forma fisica e di grande preparazione, che in questi mesi lo ha visto concentrato al massimo puntando l’obiettivo, le Paralimpiadi di Pechino 2022.

Questa grande vittoria in terra canadese può rappresentare per Jacopo una sorta di prova generale da sfruttare anche sul piano psicologico, a poco tempo dalla manifestazione per lui più importante dell’anno.

Ora occhi puntati ora sul 4 marzo, quando prenderanno il via le Paralimpiadi invernali di Pechino. Sarà la capitale cinese ad accogliere i 600 migliori atleti paralimpici del mondo. Luchini è stato incluso nelle convocazioni diramate dal commissario tecnico Igor Confortin: “Avrà il compito di rappresentare l’Italia, insieme a Moro e Cardani.”

La delegazione italiana volerà in Cina il 24 Febbraio da Milano Malpensa per poi distribuirsi nei villaggi di Pechino (Sledge hockey), Zhangjiakou (Sci Nordico e Snowboard) e Yanquing (Sci Alpino).

