Agricoltura, Onorati: “Da marzo al via gli incontri per i comuni sulla semplificazione amministrativa”

“Partirà il 3 marzo il ciclo di corsi a distanza che abbiamo organizzato in collaborazione con Arsial, nell’ambito del piano di azioni per la diversificazione in agricoltura, e grazie al virtuoso rapporto istituzionale con Anci Lazio e il Presidente Riccardo Varone, che ringrazio insieme alla sua struttura, destinati alla formazione del personale delle strutture tecniche e dei SUAP dei Comuni del Lazio sulle procedure di semplificazione amministrativa più recenti per la diversificazione e l’imprenditorialità in agricoltura. Gli incontri saranno tenuti da dirigenti regionali, professionisti ed esperti del settore e saranno organizzati in 4 classi, per un massimo di 30 funzionari ciascuna, che parteciperanno a tre appuntamenti pomeridiani sui seguenti argomenti: la descrizione e la definizione della normativa di settore; il sistema autorizzativo e lo strumento della Conferenza dei Servizi; gli aspetti paesaggistici e urbanistici; la verifica di assoggettabilità a VIA. Crediamo sia una importante occasione di confronto tra la Regione Lazio e i Comuni in merito a casi pratici e modelli procedurali adottati”, dichiara l’Assessora all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati.

“Continua l’ottimo percorso di collaborazione tra Anci Lazio e la Regione, grazie anche ad Arsial che sta portando avanti questo progetto. Come Anci Lazio pensiamo sia fondamentale continuare a formare gli amministratori, i tecnici e i funzionari per fornire un servizio sempre migliore alla collettività, per questo la serie di incontri verteranno sulle dinamiche più tecniche e importanti relative alle procedure di semplificazione amministrativa più recenti per la diversificazione e l’imprenditorialità in agricoltura; in questo primo appuntamento si tocca l’importante tema legato alle procedure organizzative della diversificazione agricola. Chiudo ringraziando l’assessore Enrica Onorati e tutto l’assessorato all’Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Pari Opportunità della Regione Lazio e il Presidente di Arsial, Mario Ciarla per la collaborazione profusa in questo progetto”, dichiara il presidente di Anci Lazio, Riccardo Varone.

Per info, è possibile contattare la segreteria Anci Lazio a segreteria@ancilazio.it

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Regione Lazio