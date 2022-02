Fiumicino – “Quest’oggi, insieme al vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, mi sono recato sulle sponde del Rio Palidoro per verificare di persona come procedono gli interventi che sta effettuando il Consorzio di Bonifica Litorale Nord. Ho potuto constatare con piacere che i lavori del Consorzio, che ringrazio, procedono speditamente: si sta facendo una profonda messa in sicurezza delle sponde del fiume mediante interventi di sfalcio della vegetazione, spurgo dell’alveo e ripristino dell’efficienza del corso d’acqua. Si tratta di interventi di manutenzione necessari per prevenire qualsiasi possibilità di allagamento o incidente dovuto a un cattivo scorrimento delle acque del fiume. Dopo la pulizia dell’Arrone da parte della Regione, prosegue il lavoro di messa in sicurezza e manutenzione degli altri corsi d’acqua da parte del Consorzio”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

