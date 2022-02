Ghedina: “L’argento di Sofia Goggia frutto di determinazione e di grande carattere”

Sofia Goggia ha scritto la storia dello sci alpino italiano. Medaglie, podi, successi infiniti. E poi è tornata a gareggiare dopo l’infortunio al ginocchio, con parziale lesione dei legamenti e del perone. Un miracolo sportivo dell’azzurra che poi, oltre a tornare in pista e alle Olimpiadi Invernali sognate, ha vinto pure una medaglia. L’argento in discesa brilla in bacheca, come fosse un vero oro oltre il buio trascorso. (leggi qui)

Le congratulazioni e il racconto della sua vicenda arrivano attraverso la parole di un grande campioni di sci alpino, che sa come le vicende degli atleti azzurri vanno e si sviluppano, in casi del genere. Kristian Ghedina lo ha detto all’Adnkronos spiegando l’impresa della discesista bergamasca: “Ha creduto in sé stessa, io ero convinto che con la sua voglia di rivalsa e la sua tenacia potesse fare una gran gara”.

“L’ho sempre detto che se Sofia se la fosse sentita, se ci fossero state le condizioni per tornare, doveva provarci – ha spiegato l’ex discesista azzurro -. Se hai un infortunio dopo una stagione fatta fin lì alla grande, sei motivato e hai una energia enorme, una adrenalina che ti spinge a rimetterti subito in corsa, e così è stato”.

“Aveva addosso una grande energia ed è andata giù nonostante tutto, i medici gli hanno dato speranza di poter gareggiare, poi l’atleta non vuol mollare mai – ha continuato Ghedina -. In 23 giorni il tuo stato di forma, anche se stai un po’ fermo, non se ne va, il fisico ha sempre qualcosa che perdi solo col tempo: poi la grande differenza l’ha fatta la testa e ha fatto un gran risultato”. (foto@fisi.org)

