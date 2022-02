Lollobrigida portabandiera alla chiusura delle Olimpiadi, Grando: “Ladispoli è con te”

Ladispoli – Ci sarà anche la città di Ladispoli a portare in alto il Tricolore alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali. Francesca Lollobrigida, azzurra scelta dal Coni per questa eccezionale opportunità, è cittadina della località laziale.

Un grande prestigio per quest’ultima, che vanta una speciale appartenenza a cinque cerchi. Francesca ha messo al collo l’argento nei 3000 metri del pattinaggio di velocità all’esordio a Pechino, portando a casa la prima medaglia dell’Italia ai Giochi del 2022. La prima delle 16 conquistate in Cina.

Arrivano fiere le parole del Sindaco per Francesca: “Ladispoli è tutta con te”. Scrive il Primo Cittadino sulla propria pagina ufficiale Facebook. La Lollobrigida, che abita nella località, è di Frascati ed è pronipote della famosa diva del cinema Gina. Ha un oro mondiale in bacheca, insieme a 17 podi in Coppa del Mondo tra cui 4 vittorie.



(foto@Fisg/Facebook)

